CASERTA. La città piange Alfredo. Giovane ingegnere morto a 26 anni dopo un terribile incidente

CASERTA – La città Caserta ha il cuore spezzato dopo la morte di Alfredo Di Maio, 26enne deceduto nella giornata di ieri, lunedì, a seguito di un incidente avvenuto sulla Variante 7 bis, nel territorio ricadente nel comune di Marigliano.

Alfredo, figlio di una preside di una scuola della provincia di Caserta, era in strada per raggiungere il suo luogo di lavoro quando, per cause in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava si è scontrata contro un altra vettura. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il giovane, è decrduto poco dopo l’impatto.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Gli uomini dell’arma stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.