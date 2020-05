CASERTA. “La faccio finita con i farmaci”. 40enne salvato in extremis nel rione Acquaviva

CASERTA – Le forze dell’ordine hanno sfondato la porta di una casa del rione Acquaviva ed hanno trovato un 40enne, napoletano, residente in zona, in stato comatoso. L’uomo è stato affidato alle cure del 118 e si è salvato. Pare che il 40enne da un paio di mesi, era stato mollato dalla fidanzata ed aveva mandato, nella notte, un messaggio whatsapp ad un amico panettiere: “Basta la faccio finita con i farmaci, non ne posso più“.

Ed è stato così che il commerciante ha allertato le forze dell’ordine.