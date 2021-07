VIDEO E FOTO CASERTA. La fidanzata lo lascia e lui minaccia di farsi esplodere come un terrorista islamico. Panico in via Unità d’Italia

Il fatto si è verificato in pieno centro cittadino, ma fortunatamente durante la finale degli Europei, con Caserta praticamente deserta. Ecco com’è andata a finire

CASERTA – E menomale che in strada non c’era nessuno, in quanto Caserta, come il resto d’Italia, era in pratica desertificata dalla finale dei campionati europei di calcio. Perchè un carico normale di persone che in una sera d’estate girano per la città avrebbe potuto rappresentare una ulteriore complicazione di fronte all’inopinato gesto di un giovane che, parcheggiata la moto in via Unità d’Italia, è andato letteralmente in escandescenza, minacciando di farsi esplodere alla maniera dei martiri di Allah. Il tutto a seguito della decisione (incomprensibile???) della fidanzata di mettere fine al rapporto con questo complesso personaggio. Fatto sta che i carabinieri, accorsi sul posto, insieme ad un’ambulanza del 118 hanno tentato in tutti i modi di dissuaderlo mentre il giovane, in evidente stato di alterazione, diciamo così, psicofisica, minacciava di fare esplodere una bomba carta, evidentemente di proporzioni tali da aver indotto gli stessi carabinieri ad evitare il contatto fisico, che aveva messo a tracolla.

Abbiamo seguito il caso fino alle 10 e mezza passate, le ultime notizie raccontano di una improvvisa fuga del sedicente aspirante suicida, il quale, dopo aver respinto tutti gli inviti alla ragione, avrebbe di nuovo inforcato la sua moto allontanandosi velocemente. Naturalmente i carabinieri lo hanno inseguito e hanno dato l’allarme anche alle altre pattuglie sparse nel territorio. Ma al momento non è possibile ancora stabilire, semmai lo faremo più tardi, se il giovane sia stato o meno fermato.