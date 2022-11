Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso

CASERTA – Incidente su Viale Carlo III a Caserta all’ altezza dell’ uscita San Marco Evangelista. Tre vetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso, mentre per i feriti si attende l’arrivo dei sanitari.