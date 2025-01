CASERTA. LA GUERRA DEI PARCHEGGI. Il TAR dice sì al comune sullo sgombero del parcheggio sotterraneo Carlo III di Mario Pagano Granata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Il Tar Campania ha confermato la decisione del Comune di Caserta di sgomberare il parcheggio interrato di piazza Carlo III. La sentenza respinge il ricorso del consorzio Cogein di Mario Pagano Granata , che aveva gestito il parcheggio, stabilendo che l’occupazione del sito è illegittima.

Inizialmente, il Tar aveva indicato che la questione dovesse essere trattata dal giudice ordinario, ma dopo l’impugnazione del consorzio presso il Consiglio di Stato, è stato ribadito che la giustizia amministrativa è competente nel caso.

Il collegio del Tar ha ritenuto che il Comune, difeso dall’avvocato Pasquale Marotta, abbia esercitato correttamente il suo potere, tutelando un bene che fa parte del suo patrimonio indisponibile e destinato ad uso pubblico, in particolare per il servizio di parcheggio per la Reggia di Caserta.

Il Tar ha inoltre sottolineato che, in caso di occupazione illegittima di beni pubblici, l’amministrazione ha il diritto di procedere senza valutare gli interessi del privato occupante. Pertanto, la decisione di sgomberare il parcheggio è stata considerata obbligatoria.

Il contenzioso sulla gestione del parcheggio da parte di Cogein siamo certi non terminerà oggi pomeriggio, con il possibile, probabile appuntamento del ricorso al consiglio di Stato.