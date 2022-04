CASERTA. La morte di Domenico: tumore scambiato per una frattura, condannato ortopedico

CASERTA – Domenico Natale aveva 21 anni, quando è morto il 30 ottobre 2014, dopo 17 mesi di cure chemioterapiche a causa di un tumore osseo che si era diffuso in tutto il corpo. La Cassazione, oggi, ha confermato la condanna ad un anno di reclusione per l’ortopedico che lo operò per quella che, secondo lui, era solo la riduzione di una frattura composta del piatto tibiale con la rimozione di una massa che si era poggiata sul ginocchio. “La Suprema corte ha riconosciuto le accuse di omicidio colposo e lesione colpose gravissime“, spiega Michel Maritato, presidente di AssoTutela. “E’ stata scritta una pagina di storia del diritto che rende orgoglioso del lavoro che svolgo ogni giorno vicino alla cittadinanza tutta”, aggiunge. Il papà del ragazzo, il signor Pino, figlio, spiega: “Non mi perdonerò mai di aver mio da quel medico. Sono andato a prendere Mimmo a Caserta una mattina e pomeriggio nello studio di questo professore. Da allora è iniziato tutto. L’ho detto a mia moglie. Se lo avesse fatto lei non l’avrei perdonata. Vivo con questo dolore dentro”. La conclusione della battaglia legale non esaurisce la voglia di giustizia. “Vorrei che l’ordine dei medici intervenisse nei confronti di questo camice bianco – continua – Perché l’errore può accadere, ma quando questo dottore ha aperto il ginocchio il tumore l’ha visto e non riuscirò mai a capire e continuo a chiedermi perché non si sia fermato. Poteva uscire dalla sala operatoria, spiegarci la situazione e indicare di far amputare la gamba da un oncologo. Oggi mio figlio, forse, sarebbe ancora vivo”.