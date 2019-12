CASERTA. LA Premiata Ditta Marino&Biondi subisce il fermo amministrativo di un’auto dei vigili urbani per 273 euro. Peggio di una bancarella del torrone

CASERTA (g.g.) – A queste cose dovrebbero badare i revisori dei conti che, fino a questo momento, si stanno rivelando morbidi e complici di una gestione scellerata del comune di Caserta. Marino e compagnia cantata, per non pagare poche centinaia di euro ad una ditta di La Spezia, si fa bloccare un autovettura della Polizia Municipale con un fermo amministrativo. Naturalmente la determina è un capolavoro di mancata trasparenza, perché non si riesce a capire né quale sia motivo per cui la ditta deve ricevere questi soldi e né quando sia sorta l’obbligazione dell’Ente. Infatti, se si trattasse di un debito fuori bilancio, questo andrebbe comunque riconosciuto e se invece è un obbligazione sorta nel 2017, il debito andava inserito nella massa passiva e pagato dall’Organo straordinario di liquidazione. Voi potreste dirci che tutte queste domande per 273 euro sono eccessive e forse avete anche ragione, ma serve a far capire a voi cittadini da chi siete rappresentati. Avete ragione, forse pretendiamo troppo, scusate.

