CASERTA. La Reggia diventa low cost. Parte l’abbonamento REstart ad un prezzo speciale

Con 17 euro sarà possibile entrare negli Appartamento, nel Parco e nel Giardino Inglese

CASERTA – La Reggia di Caserta ha istituito l’abbonamento “Reggia REstart”: al prezzo speciale di 17 euro (inclusi i costi di prevendita e commissione) le meraviglie storico, artistiche e naturali degli Appartamenti Reali, del Parco Reale e del Giardino Inglese, potranno essere vissute fino al 31 dicembre 2020. “Da oggi – spiega il direttore Tiziana Maffei – apriamo le porte a tutti coloro che intendono sottoscrivere un nuovo abbonamento; lo facciamo a un costo simbolico e con la possibilita’, nei prossimi mesi, di partecipare a condizioni agevolate ad iniziative culturali ed educative per gli adulti e per i bambini, per le quali l’istituto sta lavorando con impegno. La Reggia di Caserta promuove il turismo di prossimita’, certa che i propri spazi abbiano un valore straordinario come veri e propri musei verdi. Paesaggi culturali da recuperare nella loro complessita'”. La direzione della Reggia ha poi chiesto alla societa’ concessionaria del servizio di biglietteria (Opera Laboratori Fiorentini), di garantire l’acquisto di Reggia REstart anche in biglietteria (esclusivamente con ingresso dal Cancello centrale di piazza Carlo III). Nell’ottica di rendere inoltre il Complesso vanvitelliano sempre piu’ accessibile e “a misura” del suo pubblico, nonostante le restrizioni imposte dalla normativa anti-Covid 19 ai Musei, il lunedi’, mercoledi’, giovedi’ e venerdi’ dalle 18 alle 18.45, il personale di Opera Laboratori Fiorentini sara’ a disposizione dell’utenza per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti.