CASERTA. Ladri sorpresi in casa: aggrediscono i proprietari e fuggono con il bottino

La denuncia del consigliere comunale Pasquale Napoletano. Le grida delle vittime hanno svegliato i vicini che hanno messo in fuga i banditi. Sul posto i carabinieri e un’ auto medica per fornire assistenza alle due vittime

CASERTA – Questa notte, intorno alle ore 3, si è consumato l’ennesimo atto di violenza e insicurezza nel nostro territorio. Almeno tre malviventi si sono introdotti in un’abitazione multipiano situata in Via Monticello 14, aggredendo i due residenti che stavano dormendo. Nonostante le urla delle vittime, i criminali hanno continuato imperterriti a mettere a soqquadro l’abitazione. Le grida hanno richiamato l’attenzione dei vicini, spingendo i ladri a fuggire con estrema calma, portando con sé le chiavi di casa e i telecomandi dell’autovettura parcheggiata nella corte.

In un ulteriore atto di sfida, i malviventi hanno tentato di spostare l’automobile e, solo dopo essersi visti circondati, sono fuggiti definitivamente scavalcando il muro di recinzione su Via Monticello. Nonostante l’immediato intervento dei Carabinieri, che sono giunti sul posto con prontezza per effettuare i rilievi, dei ladri non è stata trovata alcuna traccia.

L’intervento di un’auto medica è stato necessario per fornire assistenza alle due vittime, rimaste fortunatamente illese ma profondamente scosse dall’accaduto.

Questo grave episodio rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di crimini che stanno funestando la nostra comunità. I cittadini di Sala vivono ormai in un clima di paura e insicurezza, vittime di una criminalità crescente che agisce indisturbata, anche consapevole della presenza degli occupanti nelle abitazioni.

È evidente che manca un adeguato coordinamento tra chi è preposto all’ordine pubblico e alla sicurezza. Sebbene i Carabinieri siano intervenuti con rapidità, ciò non è sufficiente a contrastare efficacemente questa ondata di violenza. Il territorio appare vulnerabile e poco sorvegliato, mentre i malviventi continuano a colpire senza timore.

Chiediamo che le istituzioni competenti agiscano con determinazione, potenziando la presenza delle forze dell’ordine e adottando misure concrete per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. La situazione è ormai insostenibile e inaccettabile: occorrono interventi immediati per ripristinare l’ordine e la tranquillità.