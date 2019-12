CASERTA. Ladro porta via quadri e addirittura la spesa di pesce da un’auto parcheggiata fuori al parco La Selva

CASERTA – E’ ancora Caserta, ma è al confine con San Nicola La Strada, il teatro dell’incredibile furto avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle ore 13. Incredibile anche perché, oltre alla refurtiva, fa specie che lo sgraffignamento sia avvenuto in un’ora di punta e in una zona che a definire affollata si usa un eufemismo. Proprio nell’ora centrale di acquisti e spese, il malvivente ha portato via da una vettura parcheggiata dei quadri, un cappotto e addirittura la spesa della pescheria, lasciata in auto.