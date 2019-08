CASERTA (red.cro.) – Disavventura, per fortuna a lieto fine, per un cane lasciato in auto sotto il sole di piazza Vanvitelli, nel comune capoluogo. L’animale si trovava nell’abitacolo con una temperatura di 41 gradi e sul posto sono intervenuti dei passanti che hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno liberato il cagnolino.

E’ molto probabile che i proprietari verranno denunciati.