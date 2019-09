CASERTA (red.cro.) – Momenti di preoccupazione poco dopo le 12 su via Roma, al centro di Caserta. La mamma e il bambino, seduto sul sediolino anteriore, sono caduti rovinosamente sull’asfalto, reso viscido dalla pioggia. Per fortuna del piccolo, la bicicletta è andata giù in modo da fare finire il bambino tra le braccia della madre, rimasti entrambi illesi, esclusa qualche piccola ammaccatura.

Ovviamente, i passanti si sono immediatamente lanciati nel soccorrere mamma e figlio.