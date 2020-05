CASERTA. L’Asl fa promesse da marinaio, ancora nulla di fatto per le terapie Aba. Zinzi: “Non si giochi sulla pelle dei bambini”

CASERTA – “Quando agli annunci non seguono i fatti la politica lancia un brutto segnale. Se poi a farne le spese sono i bambini, allora questa pratica diventa ancora piu’ riprovevole. E’ accaduto con la ripresa delle terapie Aba per i piccoli pazienti”.

Con una nota inviata alla stampa l’1 Maggio, il presidente della Commissione Sanita’ Stefano Graziano aveva informato che lunedi’ 4 maggio sarebbero riprese le terapie. L’unica cosa avviata, invece, e’ stato il piano di sorveglianza dell’Asl di Caserta attraverso l’effettuazione dei tamponi. Sicuramente una decisione giusta che tutela le famiglie e gli operatori, ma che non corrisponde a quanto annunciato”. Cosi’ il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che ha raccolto le segnalazioni delle famiglie dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.

“Ad oggi ancora non si conoscono i risultati dei test e non c’e’ una data per la ripresa delle terapie. Tutto questo diventa inaccettabile quando bisogna fare i conti con le false speranze alimentate tra i genitori da parte chi invece dovrebbe fornire risposte certe. Mi appello all’Asl affinche’ indichi realisticamente una data di riavvio del progetto”.