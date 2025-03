CASERTA. L’assalto alla Deutsche Bank: nei video la fuga dei malviventi, si stringe il cerchio sulla banda

`La polizia studia i filmati dei privati, indizi anche dall’auto dello schianto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Si stringe il cerchio attorno ai malviventi che nella notte tra venerdì e sabato hanno tentato un colpo nella filiale della Deutsche Bank di via G.M.Bosco.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, proseguono a ritmo serrato da parte della Squadra Mobile.

Un colpo, quello alla filiale della Deutsche Bank, fallito grazie al sopraggiungere delle pattuglie della Questura che hanno costretto i malviventi ad abbandonare la cassa automatica sradicata dalla parete interna della filiale. Elementi utili stanno arrivando dall’Audi S3 e dalle verifiche alla doppia targa utilizzata dalla banda per il colpo in via G.M.Bosco.

La vettura, utilizzata nel tentativo di fuga quando stavano per arrivare le pattuglie allertate dai vigilantes, è stata abbandonata dopo lo schianto con la volante della Polizia che ha tentato di fermarne la corsa in via Settembrini. Due poliziotti sono rimasti feriti. A bordo c’erano quattro malviventi fuggiti a piedi. Si ipotizza che poi abbiano proseguito la fuga a bordo di un’altra auto. Di certo, ci stava anche un complice a fare da palo. Un contributo alle indagini sta arrivando anche dai filmati dei sistemi di videosorveglianza già richiesti anche al Comune, oltra a quelli delle telecamere della stessa filiale e dei privati cittadini.