CASERTA. Lavori al Ponte di Ercole. Ecco le strade interdette alla viabilità interessate e le deviazioni

Da domani mattina alle ore…

CASERTA – Per lavori all’impianto di segnaletica luminosa al Ponte di Ercole dalle ore 7 a termine lavori della giornata di giovedì 27 agosto sarà disposta:

chiusura al traffico di Via Santorio nel tratto compreso tra Via Sardegna ed il Ponte di Ercole secondo la direttrice di marcia appena descritta;

chiusura al traffico a brevi tratti con deviazione del traffico veicolare in Via Camusso nella porzione di strada prospiciente l’impianto di segnaletica luminosa posto all’intersezione con Via San Francesco;

il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di Via San Francesco nel tratto di strada interessato dai lavori;

il traffico ordinario proveniente da Via Sardegna ed in direzione Ponte di Ercole è deviato per Via Camusso direzione Piazza Aldifreda.

Per effetto del presente provvedimento il traffico ordinario proveniente da Via Sardegna ed in direzione Ponte di Ercole è deviato per Via Camusso direzione Piazza Aldifreda.