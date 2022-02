CASERTA. LE FOTO Degrado e incuria ai campi Nike, Del Rosso: “Marino incapace di gestire l’ordinaria amministrazione”

Il consigliere comunale d’opposizione chiede in commissione la convocazione dell’assessore all’Ambiente e del dirigente: “Nessuna vigilanza sull’applicazione del contratto d’appalto”

CASERTA Le foto appena scattate la dicono lunga sulle condizioni in cui versano i campi Nike. “La colpa ovviamente non è solo dell’utenza, ma di chi gestisce la raccolta dei rifiuti in città – sottolinea il consigliere comunale Maurizio Del Rosso – . Chiederò in Commissione l’urgente convocazione del Dirigente al ramo, dell’Assessore all’Ambiente e del Responsabile dell’azienda. Ancora una volta siamo costretti a constatare che le priorità in città sono altre. Infatti, mentre l’amministrazione si pavoneggia dei nuovi progetti Pnrr, peraltro di dubbia interpretazione, non riesce ad occuparsi dell’ordinaria amministrazione né a vigilare sull’esatta applicazione del contratto d’appalto, peraltro più volte richiesto e mai trasmesso”.