CASERTA. LE FOTO. Finisce in ospedale con anello incastrato al dito, soccorso dai pompieri

CASERTA – Ieri sera verso mezzanotte una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta è intervenuta presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per togliere un anello in acciaio che stringeva il dito indice di un paziente.I medici del nosocomio casertano, non riuscendo a sfilare l’anello, hanno dovuto far intervenire i Vigili del Fuoco che con piccoli attrezzi da taglio in loro dotazione hanno tagliato l’anello che stava bloccando l’afflusso di sangue al dito del povero malcapitato. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’uomo, affidato ai medici per le cure del caso.