CASERTA. LE FOTO. Paura in corso Trieste, cadono pesanti calcinacci. Per i commercianti ennesima iattura in questo primo sabato di febbraio

Pochi minuti fa la “pioggia” di polvere e calcinacci venuti giù dal cornicione del civico 211. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area mentre per i commercianti sono saldi amari

CASERTA E’ accaduto pochi minuti fa: dal civico 211 di corso Trieste (quello, per intenderci, del negozio Max Mara) è iniziata una pioggia di calcinacci. Dal tetto del palazzo, infatti, prima è iniziata a venir giù la polvere, poi calcinacci sempre più pesanti. I residenti ed i passanti hanno subito allertato i vigili del fuoco di Caserta che, grazie all’autoscala, hanno provveduto a mettere in sicurezza il cornicione sgretolato e l’intera area sottostante. Per i commercianti, in questo primo sabato di febbraio, l’ennesima iattura. Non solo il Covid, non solo la paura dei contagi, poi anche la caduta di calcinacci e… per loro questi saldi sono proprio amari.