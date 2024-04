CASERTA. LE FOTO. TRAGEDIA SFIORATA. Albero si spezza e crolla sulle auto di passaggio

CASERTA – Hanno rischiato grosso una donna e una giovane professionista oggi pomeriggio intorno alle ore 14. Le due automobiliste stavano transitando al passaggio a livello di via Unità Italiana che porta verso il monumento ai caduti quando, dopo diversi minuti di attesa della sbarra, sono state colpite le loro vetture da i rami di un albero, spezzatosi proprio mentre le due Fiat erano sotto di questo.

Prima del crollo si è sentito uno strano rumore che, evidentemente, è da attribuire ai rami che si spezzavano.

Fortunatamente nessuna delle due donne è rimasta ferita nella caduta della porzione dell’albero, ma i danni alle auto ci sono stati e non sono di poco conto. Le sfortunate protagoniste di questa vicenda sono stati aiutate dai passanti.

L’amministrazione, in particolare il sindaco Carlo Marino, quando capitano i fatti del genere, ovvero quando vanno giù arbusti in città, liquida la questione dando la colpa al forte vento, alla pioggia, al cambiamento climatico, le cavallette e una serie di scuse degne di John Belushi in The Blues Brothers (SCENA CULT CHE POTETE VEDERE CLICCANDO QUI).

Negli ultimi anni il comune di Caserta ha speso una somma vicina al milione di euro per la cura e la manutenzione del verde pubblico. Ma i risultati a dir poco scadenti sono sotto gli occhi di tutti.

