CASERTA. Lite in Comune nell’Ufficio Anagrafe. Dipendente colta da malore e portata in ospedale

Intanto l’utenza è trattata peggio che nei Paesi da Terzo Mondo…

CASERTA – Continuano i disservizi negli uffici del Comune di Caserta. Nel pomeriggio di ieri, martedì, quando in fila, a pochi minuti dalla chiusura degli uffici, c’erano ancora decine di persone in attesa di poter accedere ai servizi, si è innescata una discussione che ha visto protagonisti due dipendenti dell’ufficio Anagrafe.

Alcuni utenti in fila da ore, infatti, alle 17, ora di chiusura del Comune, alla richiesta di lasciare gli uffici e di tornare un altro giorno, hanno reagito e la tensione è arrivata subito alle stelle, tanto che una dipendente è stata colta da malore ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza per trasportarla in ospedale.

A seguito di questo episodio, da oggi non c’è più la possibilità, per l’utenza, di attendere il proprio turno all’interno dell’ex caserma Sacchi, ma bisognerà fare la fila all’esterno sotto il sole.