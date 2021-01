CASERTA – Lite tra condomini in Piazza D’Armi. E’ accaduto ieri sera, in via Sud, dove tre persone sono venute alle mani, tra di queste una donna di 41 anni. Per uno dei coinvolti, un uomo di 61 anni, si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Marcianise per le contusioni riportate. Sul posto i carabinieri.