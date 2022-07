CASERTA. Lite tra fratelli finisce nel sangue

CASERTA – Attimi di tensione si sono vissuti ieri pomeriggio in rione Acquaviva a Caserta. Poco prima delle 15 i carabinieri, allertati dai residenti della zona a seguito della richiesta di aiuto da parte di un uomo, hanno fatto irruzione in un appartamento di via Pier Paolo Pasolini. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario a seguito di una lite familiare tra due fratelli, di 23 e 22 anni. I militari giunti sul posto hanno trovato tracce di sangue dappertutto. Richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere entrambi i contusi.