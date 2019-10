CASERTA. Litiga con l’ex marito brandendo 2 coltelli. Scarcerata 38enne

CASERTA – E’ stata scarcerata Anna N., la 38enne di Caserta che martedi scorso, in serata era stata ammanettata dopo che aveva litigato con l’ex marito fuori ad un noto bar di via Settembrini brandendo due coltelli. Il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar, ha scarcerato la donna derubricando il reato da tentato omicidio a minacce aggravate dal porto di un’arma e, pur convalidando l’arresto dei carabinieri, non ha applicato alcuna misura cautelare nei confronti della donna.

La 38enne, infatti, durante l’interrogatorio di garanzia ha precisato di non aver mai pensato di uccidere l’ex marito, ma di volerlo soltanto spaventare.