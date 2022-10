CASERTA. L’ultimo saluto a Nicola: fissati i funerali

Deceduto in un tragico schianto domenica notte il località Pascarola

CASERTA – Saranno celebrati domani 21 ottobre alle 15, nella chiesa di Casola, i funerali di Nicola Rivetti il 38enne morto nel tragico incidente stradale in località Pascarola, tra Caivano e Marcianise.

Purtroppo Nicola non è stato la sola vittima: anche l’amico 24enne Riccardo Izzo, di Casertavecchia, è deceduto questa notte in ospedale. Il guidatore dell’auto, A.D.C., anche lui rimasto ferito e ricoverato in ospedale le cui condizioni rimangono ancora gravi, è stato arrestato con l’accusa di omicidio in quanto risultato positivo al droga test.