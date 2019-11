ITALIA NOSTRA. Da lunedì parte il corso “Patrimonio e dialogo tra le culture”

Caserta – (pm) La sezione casertana “A. Franzese” di Italia Nostra segnala che dal prossimo lunedì 11 novembre darà avvio al corso di formazione nazionale 2019-2020 intitolato Patrimonio e dialoghi tra le culture. L’iniziativa, che si articola in una serie di incontri sui temi della città, del territorio, delle arti e della conoscenza, promossa congiuntamente con l’Ordine degli architetti di Caserta, oltre a rivolgersi ai professionisti ed ai cultori dell’ambito, è aperta a chiunque ne sia interessato. Proponiamo ai nostri lettori la locandina del corso, che annuncia le date delle conferenze, ne indica i relatori e specifica le modalità di adesione. Italia Nostra si conferma, anche con questa iniziativa, l’ente culturale di carattere volantaristico particolarmente attivo nella promozione e nella tutela del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del Paese. Ne ricordiamo, da ultimo, l’impegno per scongiurare che, a causa della sua estrema vulnerabilità, l’Uomo Vetruviano di Leonardo venisse inviato a Parigi per essere esposto nella mostra che presso il Louvre si tiene sul genio italiano fino al 24 febbraio. L’azione giudiziaria intrapresa dal sodalizio contro il ministero di Franceschini, che ha autorizzato l’espatrio dell’opera, non è stata coronata da successo, perchè il giudice adito ha ritenuto prevalenti le ragioni procedurali rispetto a quelle di merito fondate sulla sussistenza di pareri tecno-scientifici che sconsigliavano il trasferimento. Tuttavia è certamente da apprezzarne l’alto spirito che l’ha animata. Come si ricorderà, la vicenda si è meritata un articolo del prestigioso New York Time, che ha ben sintetizzato la questione più in generale che è in gioco: il patrimonio storico e artistico dell’Italia non viene più governato dalla comunità scientifica, ma è oggi nelle mani della politica. Intanto, l’altro giorno, il quotidiano Il Gazzettino di Venezia, titolando l’ “Uomo Vitruviano al Louvre, ma trascurato…”, riportava: il disegno di Leonardo Da Vinci è appeso in una misera cornice, come tanti altri disegni, a una parete.

Questa la locandina del corso