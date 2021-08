CASERTA. Marino firma l’ordinanza. Dalle 22 divieto assoluto di vendere alcol

CASERTA – E’ arrivata l’ordinanza contro la movida violenta annunciata per Caserta dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica, riunitosi lunedì dopo l’omicidio del 18enne Gennaro Leone. Il sindaco Carlo Marino ha firmato oggi il provvedimento che prevede una stretta ancora più serrata sul consumo di alcolici. E’ stato imposto il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni dalle ore 22.00 e fino 08.00, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta la città (ad eccezione del servizio ai tavoli); il divieto della vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 20.00 alle 08.00 del giorno successivo, per tutti gli esercizi di vicinato, attività artigianali o distributori automatici e dalle 22:00 la vendita delle altre bevande da asporto in contenitori di vetro a tutte le attività commerciali; il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 24.00 e fino 08.00 del giorno seguente, dal venerdì alla domenica nelle strade incluse nel quadrilatero via Roma, via Unità Italiana, via San Carlo, piazza Vanvitelli, via Gasparri, via C. Battisti. In quest’area, considerata ‘sensibile’, i locali dovranno chiudere a mezzanotte e mezza. Dalle 22.00 sarà poi vietata la diffusione della musica.