CASERTA. Martusciello, dopo Magliocca e Zannini, arruola Paolo e Pietro Falco. Risultato: Aspromonte saluta e azzera Forza Italia in Consiglio comunale

Subito dopo la presentazione dei figli dell’ex sindaco Gigi Falco, é tornato con Zinzi iscrivendosi al gruppo consiliare della Lega, che diventa il più numeroso con cinque consiglieri.

CASERTA– Il consigliere comunale di Caserta Donato Aspromonte lascia Forza Italia e torna a far parte della Lega. Il partito di Matteo Salvini diventa così il gruppo più numeroso nella città capoluogo, con ben cinque rappresentanti in consiglio, mentre scompare Fi dall’assise cittadina.

“Diamo il bentornato a Donato – commenta il deputato casertano e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi – A lui va il nostro augurio di buon lavoro, certi che sarà un valore aggiunto per la squadra della Lega pronta a far sentire la propria voce per risollevare le sorti della nostra città. Per noi, come sempre, poche chiacchiere e tanto lavoro”.