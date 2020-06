CASERTA. Meeting del sindacato militare dei carabinieri Unarma: tesseramento e assistenza legale gratuita

CASERTA – Si è tenuto nella caratteristica location di Caserta Vecchia, il meeting casertano del Sindacato Militare dei Carabinieri UNARMA, che accoglie al suo interno il segretario generale nazionale Antonio Nicolosi e il segretario generale regionale, Emilio Taiani.

Tra i punti salienti discussi: gli ottimi risultati ottenuti nel tesseramento e in campo disciplinare per l’assistenza agli associati e a cura del Segretario Tonino D’Ovidio, colonna portante di UNARMA e la prossima stipula per una copertura assicurativa sull’assistenza legale gratuita.

Il sodalizio sindacale consolida al primo posto la sua posizione come tesserati in Italia e grazie a questo riesce a fornire sempre più servizi convenzioni e soprattutto una copertura concreta e tangibile ai suoi iscritti. Il progetto è quello di far capire che UNARMA ha la forza di un sindacato, la solidità, la disciplina e la tenacia, nonché i più intrinsechi valori ed ideali dell’Arma dei Carabinieri. Insomma, un cocktail vincente che lo renderà un faro per tutti i Carabinieri d’Italia e non solo. Anche per le istituzioni, le quali, interfacciandosi con esso, potranno migliorare e preservare nel tempo la nostra Arma dei Carabinieri e tutti i suoi componenti.



Ad abbracciare i colleghi del direttivo Nazionale e della Regione Campania i Segretari Generali Provinciali Luigi Turno e Luca Palazzo e parte dei loro validi collaboratori: il Segretario Provinciale Michele Spadafora e Davide Alberico e la new entry della Segreteria della Compagnia Carabinieri di Marcianise, Pasquale Iadicicco.