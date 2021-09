CASERTA Montagne di terra e detriti lasciati lungo il ciglio della strada a San Leucio. L’ira dei residenti e l’appello di Napoletano

Sette giorni fa la pioggia ha causato lo smottamento del terreno e lasciate isolate intere famiglie per ore. Ma l’amministrazione ha solo spostato il fango senza rimuoverlo. Montagne di terra e detriti lungo via Troia e alla prossima pioggia sarà nuovamente disastro

CASERTA Terra e detriti accantonati lungo il ciglio della strada con il rischio, certo, che alla prossima pioggia, tutto venga rovinosamente giù a causare danni e disagi ai cittadini di San Leucio. Le foto dicono più di quanto noi possiamo raccontare. Ma lo raccontiamo lo stesso. Venerdì scorso la pioggia che si è abbattuta sul capoluogo e sull’intera provincia di Terra di Lavoro ha trasformato le strade in fiumi in piena. Questo è accaduto sia in città (corso Trieste, via Unità Italiana, viale Beneduce, via Torretta, via Marchesiello solo per citare alcune strade del capoluogo) che nelle frazioni ed in modo particolare nel borgo di San Leucio, dove alcune famiglie sono rimaste isolate per ore a causa di frane e smottamenti del terreno. I giorni successivi si è provveduto in questa zona a rimuovere il fango che invadeva in modo particolare via Troia ma, invece, di portar via terreno e detriti, si è deciso di formare delle “montagnelle” ai lati della strada. Il fatto è che queste sono lì da sette giorni e, fortunatamente, altra pioggia non è caduta. Al primo intervento effettuato d’urgenza dall’amministrazione, ne sarebbe dovuto seguire un altro per rimuovere quel fango lì accantonato. A sollecitare oggi tale operazione è Pasquale Napoletano, candidato di Fratelli d’Italia al consiglio comunale. “Ringrazio per il primo intervento – ci ha dichiarato – ma ora è certamente il caso di tornare per rimuovere quanto è stato posto ai lati della strada”. Ovviamente Napoletano si fa portavoce della preoccupazione espressa dagli abitanti di San Leucio.