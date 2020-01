CASERTA – Movida in via Vico: arrestato 19enne. Vendeva droga a un minorenne davanti a un noto locale

CASERTA – A Caserta, in via Gian Battista Vico, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della movida, i carabinieri della Stazione di Casagiove hanno tratto in arresto per spaccio M.P.L. cl. 2000, di Santa Maria aI Vico. È è stato sorpreso davanti ad un locale frequentato da giovani mentre cedeva, ad un minorenne, una dose di marijuana del peso lordo di gr. 1,5 in cambio di 10 euro. La successiva perquisizione personale prima e domiciliare poi ha consentito ai militari dell’Arma di sequestrare ulteriori cinque dosi di marijuana del peso complessivo di gr. 5,60, nr., nr. 250 bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi, un trita erba.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.