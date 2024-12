CASERTA. MOVIDA VIOLENTA. Per un drink negato 30enne minaccia tutti nel locale. E l’auto del barista…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – È stato denunciato a piede libero per danneggiamento e per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Caserta il 30enne che nella notte appena trascorsa ha dato “spettacolo” in una delle zone più amate dai giovani della nostra provincia: via Vico.

Già in alterazione dall’abuso di alcool, all’uomo è stato rifiutato un drink, l’ennesimo della serata. Apriti cielo.

Il trentenne ha minacciato proprietario e i clienti del locale, per poi danneggiare l’auto del barista, rompendone il vetro anteriore.

Inevitabile, a quel punto, l’intervento delle forze dell’ordine.