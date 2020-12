CASERTA. Niente botti a Capodanno. La proposta alternativa: a mezzanotte accendiamo una candela

“Al di là del regolamento da rispettare – spiega il sindaco Carlo Marino – chiedo ai cittadini di non sparare botti e fuochi d’artificio per salutare l’arrivo del nuovo anno al fine di tutelare bambini, anziani ed i nostri animali di compagnia. Ma quest’anno abbiamo un motivo in più: sarà un segno di rispetto per le persone che abbiamo perso nel corso di questo terribile 2020 a causa del coronavirus, per le loro famiglie, per coloro che ancora lottano in questo momento contro questo nemico subdolo e invisibile. Vi propongo un’alternativa: a mezzanotte accendiamo tutti una candela come simbolo di speranza, come buon auspicio per il 2021, che sia un anno che ci consenta pian piano di dimenticare questo difficile periodo e ci riporti la serenità e la normalità di cui abbiamo fortemente bisogno”.