CASERTA. No ad antenne selvagge. Dopo la denuncia del nostro giornale sull’ incredibile vicenda del Cappellone dei cimitero, Pasquale Napoletano va all’attacco

CASERTA – In qualità di Consigliere Comunale e rappresentante dei cittadini, denuncio con fermezza quanto appreso questa mattina dalle pagine del quotidiano “Il Mattino” riguardo l’imminente installazione di nuove antenne telefoniche nel nostro territorio. È inaccettabile che un consigliere comunale debba venire a conoscenza di decisioni così rilevanti dalla stampa, anziché attraverso i canali istituzionali.

L’amministrazione comunale continua a ignorare le legittime preoccupazioni dei cittadini, privilegiando gli interessi delle compagnie telefoniche a discapito della salute pubblica e del nostro patrimonio paesaggistico. Il regolamento comunale vigente è vergognosamente obsoleto e inadeguato a proteggere i diritti fondamentali della nostra comunità.

Esigo:

L’immediata sospensione di ogni autorizzazione per nuove installazioni.

La convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario.

La presentazione pubblica di tutti i documenti relativi al progetto.

L’avvio di una consultazione popolare vincolante.

Non permetteremo che decisioni così impattanti vengano prese sopra le teste dei cittadini. Se l’amministrazione continuerà a ignorare le nostre istanze, organizzeremo una mobilitazione popolare permanente. La democrazia partecipata non è un optional, ma un diritto non negoziabile.

La nostra battaglia per la trasparenza e la tutela della salute pubblica non si fermerà fino a quando non otterremo risposte concrete. Il tempo delle promesse è finito. Ora è il momento dell’azione.

I cittadini Casertani Tutti non saranno spettatori passivi di scelte che riguardano il loro futuro.

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI