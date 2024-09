CASERTA. “Non me n’ero accorta”. Pensa ad un dolore di stomaco e invece partorisce

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP.

CASERTA – Ha spiegato di non aver notato nulla, di non essersi resa conto che fosse alla sua terza gravidanza.

È successo stanotte in via Patturelli, a Caserta, quando una coppia ha chiamato un’ambulanza per un attacco forte, un dolore lancinante al basso ventre.

Giunti, quindi, per un motivo, i sanitari hanno aiutato la donna a partorire, visto che il piccolo, nato prematuro, era ormai già in posizione di uscita.

Messi in sicurezza la mamma e il suo piccolo, sono stati trasportati all’ospedale di Caserta.