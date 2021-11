CASERTA NORD CHIUDE. Fino a domattina casello bloccato per lavori

CASAGIOVE – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica dell’impianto di illuminazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di CASERTA NORD, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 novembre, in uscita per il traffico proveniente da Roma e in entrata verso Napoli. In alternativa, per il traffico proveniente da Roma, si consiglia di uscire alla stazione di S. Maria Capua Vetere, mentre per il traffico in entrata verso Napoli si consiglia di utilizzare la stazione di CASERTA SUD.