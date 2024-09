CASERTA. Nuovo contratto e aumenti ai dirigenti. Così Biondi e Natale beccano 11 mila euro a testa, mentre Vitelli “sfortunato”…

Proprio nel periodo più complicato della storia dei massimi funzionari del comune, arriva una buona notizia per loro

CASERTA – In considerazione del fatto che dovranno affrontare e stanno affrontando non semplici vicende giudiziarie e che gli avvocati costano, è una buona notizia per Luigi Vitelli, Franco Biondi e Giovanni Natale l’adozione del contratto collettivo nazionale del periodo 2019-2021 dedicato a dirigenti locali e segretari comunali e provinciali.

Nella busta paga di agosto i 13.640 colletti bianchi hanno trovato aumenti e non solo. L’attesa tra l’adozione della pre-intesa e l’ok finale ha fatto anche lievitare gli arretrati. Gli arretrati sono di circa 10 mila euro al mese, fino ad arrivare a addirittura 18mila euro per le retribuzioni più alte.

Tra arretrati e incrementi delle passate annualità e mensilità, Biondi e Natale riceveranno un sostanzioso assegno da 10 mila e 861 euro.

4.284 euro, invece, per Luigi Vitelli, in servizio al comune capoluogo da meno tempo, dal settembre 2022. Infine, somma leggermente superiore per la dirigente Antonietta Carretta.

