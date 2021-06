CASERTA. Open day Pfizer per gli over 12: ecco come prenotarsi

CASERTA – L’ Asl di Caserta ha fissato per i giorni venerdì 25 e sabato 26 giugno un “open day” per la somministrazione di vaccino Pfizer in tutti i centri vaccinali della provincia per gli utenti over 12 anni. Sono 10mila le somministrazioni previste. Per partecipare è obbligatorio registrarsi preventivamente al portale https://web.aslcaserta.it/PfizerOpenDay; il portale per la registrazione sarà aperto a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 23 giugno. I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell’Asl. All’esaurimento dei posti è previsto overbooking, la cosa verrà utilizzata per le successive convocazioni. La conferma definitiva dell’avvenuta prenotazione avverrà nelle successive ore e solo dopo che la Asl avrà effettuato i necessari controlli di routine sugli iscritti. Gli assistiti per i quali i controlli avranno dato esito positivo riceveranno un sms e la mail di conferma con l’indicazione dell’orario e della sede vaccinale. In assenza di sms o mail di prenotazione non si potrà accedere alla vaccinazione.