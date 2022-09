CASERTA. “Operatore del 118 aggredito e ferito con una bottiglia di vetro in via Roma”

CASERTA (Lidia de Angelis) Ennesima violenta aggressione al personale del 118. L’altra notte in via Roma a Caserta, sono intervenuti gli operatori del 118 per intervenire vista la presenza di un uomo alterato dall’alcool, il quale ha aggredito violentemente un operatore, Michele D’Uonno, costringendolo a recarsi in ospedale per essere medicato, e ha ricevuto 10 giorni di prognosi. L’aggressore ha colpito l’operatore sanitario con una bottiglia. Sulla vicenda sono intervenuti anche i membri dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate Dopo 11 giorni di “vacanze da violenza”……..Aggressione al 118 di Caserta! Dal racconto dell’equipaggio: “Equipe allertata alle 01:00 del mattino del 31/08/2022, per soggetto in stato di ebrezza alcolica che disturbava la quiete pubblica in Via Roma a Caserta.Il personaggio all’inizio ha rifiutato le cure ed in un secondo momento ha aggredito l’autista soccorritore alle spalle con una bottiglia di vetro con conseguente suo infortunio e danneggiando la divisa personale. La infermiera fortunatamente incolume ,ma spaventata. Vengono allertate le Forze dell’ordine che constatano la situazione di pericolo e preferiscono fare allontanare spontaneamente l’aggressore.L’autista soccorritore si è recato in ospedale per farsi refertare con prognosi di infortunio di 10 gg per trauma contusivo gomito e trauma distorsivo rachide cervicale.La Bourelly Group, dopo l’intervento di un ulteriore mezzo del 118 attivata dalla centrale in soccorso del collega aggredito, ha attivato immediatamente le procedure tali a rendere operativo l’automezzo.”