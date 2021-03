CASERTA. Parola d’ordine: evitare i contagi! Funzioni pasquali in streaming e in diretta tv

Dopo le polemiche sulla folla di persone fuori al sagrato del Buon Pastore nella domenica delle Palme

CASERTA – Funzioni religiose pasquali in streaming e in diretta Tv. Sarà questa la Pasqua della diocesi di Caserta, per evitare la diffusione del contagio. Dal giovedì fino a domenica 4 aprile, le funzioni saranno trasmesse sulle pagine social e su quattro canali televisivi locali, così da garantire ai fedeli metodi alternativi per seguirle, ma senza lasciare la propria abitazione. Soluzione necessaria in pandemia, per evitare assembramenti e polemiche. Così come accaduto nella domenica delle Palme, quando in molti hanno criticato la folla all’esterno della chiesa del Buon Pastore del capoluogo. “Come possono testimoniare tutti coloro che hanno partecipato alle celebrazioni, non c’è stato alcun pericoloso assembramento. Erano presenti sicuramente tante persone, ma sul sagrato erano tutte regolarmente distanziate e con la mascherina”, ha spiegato poi il parroco don Antonello. In streaming anche i ‘Sepolcri’, anche se sarà possibile visitarli nella chiesa più vicina entro le 22, evitando di sostare oltre il necessario. Per la celebrazione della Pasqua, invece, nella cattedrale sono previste meno di 100 persone.