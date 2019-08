CASERTA. Parte la raccolta fondi per la libreria De Canditiis

CASERTA – E’ stata lanciata dal gruppo “Ciò che vedo in città Caserta” la raccolta fondi per aiutare i proprietari della libreria De Canditiis, devastata giovedì sera da un incendio (LEGGI QUI).

E’ possibile dare un contributo economico facendo un versamento sulla carta PostePay intestata a Mattia De Canditiis (figlio di Carlo e Luisa, proprietari della cartolibreria) n. 4023 6006 7242 2112.

“Migliaia di libri e materiale di cartoleria bruciati nel raggio di pochi minuti, un aiuto concreto per impedire che anche i nostri ricordi, i nostri sentimenti di amicizia ed il nostro attaccamento alla cultura vadano anch’essi in fumo – si legge nell’appello -. Nessuno di noi (o quasi) naviga nell’oro specialmente durante questa lunga ed estenuante crisi economica mondiale, tuttavia ci sono cause che meritano tutta la nostra attenzione, rispetto ed mobilitazione. Aiutare la Libreria De Canditiis è una di queste, anche perché non c’è l’adeguata copertura assicurativa. Coraggio”.