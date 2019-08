CASERTA – Ci giunge, proprio in questi minuti in redazione, la notizia di un rogo che si è sviluppato all’interno della libreria De Canditiis in via Caduti sul Lavoro. Sul posto si stanno portando i vigili del fuoco. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell’evento.

foto tratta dal gruppo Ciòchevedoincittà Caserta