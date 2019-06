CASERTA. Passaggio di consegne alla presidenza del Rotary Club. Eletto Antonio Nuzzolo

CASERTA – Nell’incantevole Tenuta San Domenico “Il Borgo” in Sant’Angelo in Formis, ieri sera si è svolta la suggestiva cerimonia del “Passaggio di Consegne” del Rotary Club Caserta Reggia tra il presidente uscente Roberto Mannella e il presidente eletto Antonio Nuzzolo, alla presenza dell’intera famiglia rotariana e di autorità civili, militari, religiose e politiche. Presenti al tradizionale passaggio del collare oltre a tutti i soci del club, l’assistente del Governatore Angelo Di Rienzo che ha portato i saluti del Governatore del Distretto 2100 Pasquale Verre. Anche il sindaco della città di Caserta Carlo Marino, non è voluto mancare all’evento per sottolineare la particolare amicizia che lo lega al club Caserta Reggia “Sebbene risplendere non sia certamente un male, meglio è utilizzare i propri talenti non per primeggiare da solo, ma per illuminare gli altri. Sarà importante, direi necessario, lavorare con impegno e correttezza, senza protagonismo, fieri dei nostri progetti, fieri del nostro distintivo, dietro il quale si apre il nostro mondo ideale e del fare. Viviamo questo imminente anno ai nastri di partenza con entusiasmo, viviamolo con gioia e connessione.”

A parlare e ad illustrare le linee programmatiche distrettuali ed il piano strategico per l’anno 2019-2020 è il neo presidente del Rotary Club Caserta Reggia Antonio Nuzzolo. E’ lui il designato al vertice del sodalizio. L’agire del Club, ha tenuto a precisare Nuzzolo, dovrà ispirare il cambiamento e progettare nuove idee per il territorio al fine di rendere migliore il contesto sociale in cui viviamo.

Il Consiglio Direttivo 2019-2020 è così composto: Antonio Nuzzolo presidente del Club, Roberto Mannella past president, Maurizio Masciello vice presidente e segretario esecutivo, Marco Russo segretario, Fabio Equitani tesoriere, Mauro Iodice prefetto, Vincenzo Ciaravolo consigliere Anna Ferrara consigliere, Ottavio Pannone consigliere.