CASERTA Passate le elezioni, passata la festa. Via Galatina al buio dal 25 settembre

CASERTA A San Clemente, in via Galatina, da domenica 25 settembre, giorno delle elezioni, è il buio totale. Lampioni spenti ed i residenti che a piedi raggiungono il medico, la posta o la scuola (sì, proprio quella di cui abbiamo parlato qualche giorno fa con infissi e finestre rotte), rischiano non solo di cadere e farsi male ma, anche, di incappare in qualche malintenzionato. Certo, a scuola o alla posta ci si va la mattina, quando non c’è bisogno della luce artificiale. Ma in una frazione totalmente dimenticata, abbandonata e attenzionata solo quando servono i voti, questo rappresenta un ulteriore schiaffo a tutti i residenti, cittadini casertani e, soprattutto, contribuenti. Ma ciò non accade solo a San Clemente, visto che segnalazioni ci sono giunte anche da San Leucio ed anche da altri quartieri della città.