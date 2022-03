CASERTA. PAURA IN CITTÀ. Inseguimento folle tra una Smart e una volante della polizia

CASERTA – Un sabato tranquillo per la zona sud di Caserta viene scossa da un incredibile inseguimento avvenuto ad inizio serata.

Una Smart di colore nero è stata rincorsa da una volante della polizia, in una momento di tensione che ai presenti ha ricordato la scena di un film di azione.

L’ inseguimento, secondo le prime notizie, è iniziato da via delle Ville. La Smart e la volante della polizia hanno imboccato la strada per via Laviano e successivamente le due vetture si sono immesse in senso contrario di marcia verso via Ruta.

Le auto sono poi scomparse dalla vista dei presenti.