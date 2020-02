CASERTA. Paura in via Tescione. Perde il controllo dell’utilitaria e finisce in un’agenzia di assicurazioni 3 Febbraio 2020 - 18:54

CASERTA – Ha perso il controllo della sua utilitaria andando a sbattere contro un’agenzia di assicurazioni. E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 15.30, ad un anziano di Caserta che procedeva in via Tescione, diretto verso la Vaccheria. L’uomo ha riportato lievi danni ma è stato comunque trasportato al vicino ospedale Sant’Anna e San Sebastiano per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale. Salvo per miracolo il titolare dell’agenzia che, solitamente a quell’ora, apre l’attività. Oggi si era intrattenuto a chiacchierare in piazza. Per fortuna.