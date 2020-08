CASERTA. Paura in via Unità d’Italia. Incendio all’Asl: fiamme nel deposito rifiuti

CASERTA – Sono stati attimi di paura quelli vissuti, questo pomeriggio, dai dipendenti degli uffici amministrativi dell’Asl di Caserta. Per cause ancora in via di accertamento, infatti, nella zona dove solitamente vengono depositati i rifiuti di carta, si è sviluppato un incendio. Le fiamme sono arrivate quasi al primo piano della struttura in via Unità d’Italia ed è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Nell’attesa dell’arrivo dei caschi rossi, alcuni dipendenti hanno imbracciato gli estintori ed hanno provato a soffocare le fiamme.

Non si registrano feriti.