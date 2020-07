CASERTA. Paura in via Unità italiana. Medico investito fuori l’Asl

CASERTA – Si stava recando negli uffici della direzione generale dell’Asl di Caserta, il medico investito questo pomeriggio alle 16 in via Unità italiana.

L’uomo, 50 anni, è stato colpito da un’automobile alla cui guida c’era una donna che, per cause ancora da accertare, non si sarebbe accorta della presenza dell’uomo in strada. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 che hanno trasferito il medico all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso, e una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi.