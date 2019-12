CASERTA. Picchia la madre per avere dei soldi. Condanna definitiva per un 46enne

CASERTA – Anche la Cassazione conferma la sentenza di condanna per F. M., 46enne di Caserta. L’uomo è stato giudicato perché ritenuto responsabile dei reati di estorsione e di maltrattamenti in famiglia in danno della propria madre. Dopo la decisione della corte di Appello, che aveva dichiarato inammissibile per genericità dei motivi il ricorso presentato, l’istanza è stata portata fino al terzo grado di giudizio, lamentando errori sulla data della pronuncia e perché, secondo la tesi difensiva, sarebbe mancata la prova di oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell’imputato. Nulla da fare, per il 46enne, anche il ricorso per Cassazione è inammissibile, cosicché la sentenza è diventata definitiva.