CASERTA. Pio Del Gaudio ha scritto un libro sul suo arresto e sui giorni del carcere. Venerdì 29 la presentazione

CASERTA – “Guai a chi ci capita“: è il titolo del libro che l’ex sindaco del capoluogo Pio Del Gaudio ha scritto e che verrà presentato venerdì 29 novembre alle 17.30 nell’Hotel Cavalieri, in Piazza Vanvitelli a Caserta.

Si tratta di una ricostruzione degli anni del suo arresto avvenuto il 14 luglio 2015, con l’accusa grave di aver partecipato ad accordi corruttivi i quali avrebbero favorito l’interesse del clan dei casalesi.

Dopo pochi giorni, il tribunale del Riesame di Napoli scarcerò Del Gaudio per l’assenza di gravi motivi di colpevolezza. Si capì subito, dunque, che la formulazione di quelle accuse non era fondata così come hanno dimostrato le fasi successive a conclusione delle quali a Del Gaudio è stata riconosciuta una completa non colpevolezza. Le esperienze e le emozioni vissute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in due settimane di reclusione e fotografate nella copertina del libro dalla citazione della sua matricola, lo straniamento, l’incredulità per un’accusa ingiusta diventano materia di riflessione in quello che diventa, attraverso la stesura letteraria, una sorta di rito liberatorio.