CASERTA. Politiche Sociali, Del Rosso chiede incontro urgente con Vincenzo Mataluna, neo-direttore del Distretto Regio di Caserta – C01

CASERTA – Il Consigliere comunale e coordinatore città Lega Caserta, Maurizio Del Rosso ha richiesto un incontro urgente con Vincenzo Mataluna, da poco nominato direttore generale dell’azienda consortile “Distretto Regio di Caserta – C01″.

Il 5 novembre, presso Palazzo Castropignano, Mataluna ha ufficialmente siglato il contratto che lo vedrà al timone dell’azienda per i prossimi tre anni, incaricato di guidare il settore politiche sociali e rafforzare i servizi di welfare per i Comuni di Caserta, San Nicola La Strada, Casagiove e Castel Morrone.

Del Rosso ha espresso preoccupazione per la crisi che da tempo grava sul settore delle politiche sociali e ha richiesto l’incontro per comprendere le strategie che Mataluna intende adottare per risolvere i problemi e rafforzare i servizi offerti.

“Il settore è cruciale per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione, e Caserta necessita di un sistema di welfare che risponda in modo adeguato ai bisogni del territorio“, ha dichiarato il Consigliere.

L’incontro tra Del Rosso e Mataluna potrebbe rappresentare una tappa importante per delineare un percorso condiviso verso il potenziamento dei servizi sociali locali, in un’ottica di maggiore efficacia e accessibilità per la cittadinanza.